Lazio, una bella iniziativa nel ricordo di Vincenzo Paparelli: info e dettagli dell'evento

Domenica prossima, il 28 ottobre, ricorrerà l'anniversario della morte di Vincenzo Paparelli, il tifoso della Lazio scomparso in maniera tragica durante un derby di ormai 39 anni fa. Per l'occasione, Gabriele Paparelli - figlio di Vincenzo -, assieme all'associazione LUNASPINA ONLUS, organizzerà un torneo di calcio balilla per omaggiare la memoria di papà Vincenzo. L'evento si svolgerà in Via Cornelia 73 (zona Montespaccato). Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, lo stesso Gabriele ha presentato l'iniziativa: "Un'idea molto carina che ho colto al volo. Sarà un modo per divertirsi e passare una bella giornata ricordando papà e stando insieme. L'iniziativa si svolgerà al Parco Paparelli a Montespaccato, dove papà aveva l'officina. L'idea è nata grazie all'associazione LUNASPINA ONLUS per sensibilizzare la gente ad usufruite del parchetto, che negli ultimi anni è stato trascurato e ridotto in condizioni pessime. L'associazione ha svolto un enorme lavoro di pulizia. Domenica sarà una buona occasione per rivivere il giardino: dalle 10:00 si potranno effettuare le iscrizioni, ovviamente gratuite; alle 10:30 ricorderemo papà; dopodiché inizieremo a giocare per tutta la giornata in maniera spensierata". Per l'occasione saranno presenti le rappresentanze di Lazio e Roma.