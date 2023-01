Lazio, Vecino: "A Lecce grande delusione. Contro l'Empoli un solo obiettivo..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è chiamata a rialzare la testa dopo il ko subito alle prima del 2023 contro il Lecce. Domenica all'Olimpico arriva l'Empoli di Zanetti e l'obiettivo è ovviamente quello della vittoria. Queste le parole di Matias Vecino nel match program biancoceleste: "La partita contro il Lecce è stata una grande delusione per tutti noi. Abbiamo tanta voglia di riscendere subito in campo, contro l'Empoli abbiamo l'opportunità di tornare alla vittoria e ritrovare la nostra strada dopo due sconfitte consecutive".

EMPOLI - "L'Empoli è sempre difficile da battere, conosco molto bene la loro mentalità propositiva. Anche con l'Udinese hanno fatto bene e sfiorato la vittoria, per questo sarà una partita molto dura".

MONDIALE - "Il Mondiale è stato difficile, con l'Uruguay avevamo grande obiettivi che purtroppo non siamo riusciti a centrare. Ho ritrovato la stessa Lazio di sempre, con i miei compagni vogliosi di fare bene. La ripresa a Lecce non è andata bene ma la squadra ha lavorato duramente durante il ritiro invernale e sono certo che presto si vedranno i frutti".

PRIMI PASSI - "A Empoli fu un'avventura bellissima, fu il primo campionato in cui giocai con maggiore continuità. Eravamo tanti ragazzi giovani alla prima esperienza in Serie A, ci divertimmo e salvammo anche con alcune giornate di anticipo, un risultato impensabile a inizio stagione. In panchina c'era mister Sarri, anche lui al debutto in Serie A".

FUTURO - "Mi auguro prima di tutto di stare bene perché la salute è la cosa più importante. Poi voglio continuare ad allenarmi con la stessa goia e motivazione di sempre per aiutare la Lazio a centrare i propri obiettivi sul campo".

