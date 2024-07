Lazio Women, anche Giuliano ai saluti: "Sei stata casa, buona Serie A" - FOTO

La Lazio Women si rinnoverà, il processo è appena iniziato. La squadra il prossimo anno disputerà la Serie A e per questo la società è al lavoro per garantire al tecnico, Grassadonia, un organico abbastanza competitivo e rinforzato. Il progetto non comprende più alcune giocatrici, in cinque hanno salutato e ringraziato e a queste si aggiunge anche Raffaella Giuliano. Il difensore ha dato la notizia attraverso i social con un messaggio: "Cara Lazio, non mi dilungherò perché sai già cosa penso, quindi mi limiterò a ringraziarti per quest’anno e mezzo trascorso insieme. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato, ma specialmente per le persone che mi hai concesso di conoscere. Sei stata casa per me e questo non lo dimenticherò. Ciao Lazio, buona Serie A”.

