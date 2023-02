Nazionali, che batosta per il Paraguay U-20. Diego Gonzalez...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo un grande percorso nella fase a gironi del Sudamericano, il Paraguay U-20 di Diego Gonzalez è andato in difficoltà nelle prime due partite della fase finale della competizione. Pareggiata la prima sfida contro i pari età del Venezuela (decisivo l'assist dell'attaccante biancoceleste), questa notte la Colombia si è imposta con il risultato netto di 3-0. Una vittoria mai in discussione, in un match che vedeva i colombiani avanti di due reti già dopo 40'. Gonzalez, nuovo acquisto della Lazio, ha fatto difficoltà come il resto della squadra, a maggior ragione perché schierato nella posizione inedita di centrocampista. Così distante dalla porta ha fatto fatica nel creare occasioni da gol, subendo la superiorità avversaria. La sua partita è durata fino al 66', quando è stato sostituito dal commissario tecnico.