Padova, Oddo: "Un'amichevole contro la Lazio? Potremmo anche..."

© foto di www.imagephotoagency.it

In seguito alla vittoria nel derby contro la Triestina, Massimo Oddo, allenatore del Padova, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Tra le domande ricevute, però, si è parlato anche di un'amichevole contro una delle sue ex squadre, Milan e Lazio: "Se faremo un’amichevole contro il Milan o la Lazio? Non ha senso giocare partite contro squadre così forti, tanto per giocare, a parte

che poi non è detto che perdiamo…".