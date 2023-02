Pioli: "Il mio Milan non è finito. Champions? Siamo tutte lì..."

TUTTOmercatoWEB.com

Quasi tutto pronto per il derby di Milano tra Inter e Milan che arrivano all'appuntamento in condizioni nettamente differenti. I rossoneri vengono da un periodo molto negativo dove hanno subito sconfitte pesanti partendo dalla Supercoppa proprio contro i nerazzurri per passare alla Lazio e al Sassuolo. Queste le parole del tecnico Pioli in conferenza stampa: "Le critiche non sono eccessive, ci stanno tutte. Solo i mediocri non ammettono certi errori, noi possiamo fare molto meglio e io posso aiutare la squadra in modo differente. Il mio Milan non è finito, ma dobbiamo dimostrarlo. Obiettivo? La zona Champions è un obiettivo importante, non va dato per scontato. Poi basta vedere le classifiche in Europa per vedere che è il Napoli che sta facendo qualcosa di impressionante. Con le altre siamo lì e, comunque, c'è ancora la Champions".