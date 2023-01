Romano, presidente Viterbese: "Tare mi disse che Tounkara era tra i più forti..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Mamadou Tounkara, prodotto del vivaio biancoceleste che ha vissuto alcuni degli anni migliori della Primavera laziale, si trasferirà all'Avellino, in Serie C, e firmerà un contratto biennale. Sull'attaccante si è esposto Marco Arturo Romano, presidente della Viterbese che lo acquistò proprio dal club capitolino. Queste le sue parole a Radio Punto Nuovo:

"Ha qualità immense, io l'ho preso dalla Lazio. Mi ricordo che il ds Igli Tare mi disse quando lo presi che era tra i più forti tecnicamente che aveva visto. E' chiaro che va inserito in un contesto adatto a lui. Con noi fece 16-17 gol in due anni, senza rigori e non sono pochissimi. Non è né una prima punta statica né un esterno puro. E' una punta dinamica, che non dà punti di riferimento. Con Rastelli penso che possa fare il salto di categoria. Mi fa piacere per lui che possa arrivare in una piazza importante. Tounkara può dare all'Avellino tanto o nulla, dipende dall'ambiente che si andrà a creare intorno al ragazzo".