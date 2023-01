Sampdoria, maglia speciale contro il Napoli per ricordare Mihajlovic e Vialli - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata all'insegna dei ricordi in molti campi della Serie A. E' stato un mese difficile per il mondo del calcio italiano che ha perso due grandi campioni come Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Proprio per ricordare i due ex calciatori la Sampdoria ha deciso di indossare una maglia speciale in occasione della gara contro il Napoli. Sulla casacca dei blucerchiari i due nomi: Luca e Sinisa, intervallati dal segno dell'infinito. Miha è stato tecnico dei doriani, Vialli ha invece vinto in coppia con Mancini uno scudetto e una Coppa delle Coppe.