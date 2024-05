Serie B, Parma e non solo: chi viaggia verso la promozione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Tre giornate al termine e ancora tutto aperto in Serie B. Il Parma è aritmeticamente promosso e adesso vuole congelare anche la vittoria del campionato. C'è spazio per altre due squadre in Serie A, una tramite i playoff e una grazie alla regular season. La favorita in questo momento è il Como, seconda in classifica e a +4 sul Venezia terzo.

Bagarre totale in zona playoff. Sicure di un posto nel mini torneo Venezia, Cremonese e Catanzaro. Finisse oggi il campionato toccherebbe anche a Palermo, Sampdoria e Brescia. In corsa però ci sono anche altre cinque squadre a pochissimi punti di distanza: Sudtirol, Reggiana, Cosenza, Pisa e Cittadella. Si deciderà tutto in queste ultime tre gare, poi lo spettacolo dei playoff.