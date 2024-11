SONDAGGIO - Lazio - Cagliari, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

SONDAGGIO - È Lazio bella, convincente, che lotta e alla fine conquista la vittoria. Terzo posto confermato: accanto ci sono Atalanta e Fiorentina. Baroni deve fare a meno del super Tavares e fa qualche cambio di formazione in virtù degli impegni ravvicinati - giovedì c'è già il Porto, sempre all'Olimpico -, ma il copione non cambia. E alla fine l'esultanza sotto la Nord è l'ennesima vissuta dall'inizio di questo campionato. Dia porta in vantaggio i biancocelesti, Zaccagni concretizza il calcio di rigore che consente ai padroni di casa di trovare il 2-1. Prova d'altissimo livello di Rovella, così come continuano ad arrivare segnali incoraggianti da Luca Pellegrini.