Stadio Flaminio, il Comune boccia il progetto della Roma Nuoto: le novità

Il progetto della Roma Nuoto per lo Stadio Flaminio è stato bocciato. Con una delibera votata all’unanimità dalla Giunta, il Comune ha bocciato il pubblico interesse per il progetto di fattibilità sullo Stadio Flaminio presentato da Costruzioni Civili e Commerciali Spa in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la Rubner Holzbau e la Roma Nuoto. Come sottolinea corriere.it: «La proposta non restituisce alla città la funzione primaria per la quale la struttura è stata progettata, quella di stadio - è il fulcro della valutazione sulla quale si incardina la delibera - ; non valorizza la vocazione di “grande impianto sportivo” in grado di ospitare manifestazioni nazionali e internazionali; depotenzia le potenzialità dello stadio quale polo attrattore culturale».

Una novità importante che di fatto lascia spazio alla Lazio. Alla base del no del Comune cin sarebbe «la riduzione del numero dei posti, dai 42mila originari a 7.500, e l’introduzione di funzioni di carattere commerciale con una rete di vendita di 2.500 metri quadrati e altre aree di vendita». L’impianto polifunzionale dal taglio pluridisciplinare, secondo il Campidoglio, non sarebbe in linea con il grande stadio di interesse culturale e non arricchirebbe l’offerta del territorio. La Roma Nuoto, però, non ci sta e sottolinea che sotto il profilo tecnico la Conferenza dei servizi aveva espresso parere favorevole definendo il progetto «pienamente fattibile e realizzabile». Da qui l’intenzione di procedere «senza indugio con ogni azione in tutte le sedi giudiziarie».

Pubblicato il 3/04