Lazio, Rambaudi: "L'Atalanta bisogna leggerla bene". E sul Taty...

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi. In vista di Atalanta - Lazio ha parlato di diversi singoli tra cui le condizioni di Castellanos e Tavares, e il ballottaggio tra Isaksen e Tchaouna. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Castellanos e Tavares sono due punti focali del gioco della Lazio, nello stare in campo, nel riprodurre certe situazioni. E’ chiaro che ora manca la condizione per il Taty ma la ritroverà giocando. A Bergamo te la vai a giocare. Devi leggerla bene sotto il profilo tattico, non devi cadere nei loro ‘tranelli’: loro puntano vincere i duelli individuali in mezzo al campo e ripartire. La Lazio ha le armi per metterli in difficoltà, lo abbiamo visto all’andata. Due grandi squadre, posta in palio altissima. Sarà una bella partita, dove le due compagini non giocheranno per non subire, perché non sono capaci".

"Tchaouna al posto di Isaksen? Oltre al lavoro della settimana, il tecnico guarda anche alla sfida di andata quindi ci può stare questo cambio, soprattutto se il danese poi non sta benissimo. Con la rosa al completo la Lazio tornerà a suonare il suo spartito. Vincere anche una partita di misura ti ridà consapevolezza ed autostima, si devono fare gare serie come contro il Torino”.