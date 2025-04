WOMEN | La Svezia gela l’Italia 3 a 2: Oliviero regala il rigore decisivo per la sconfitta

La trasferta in Svezia è stata una doccia gelata per l’Italia, le azzurre di Soncin nonostante siano andate subito in vantaggio hanno subito la rimonta delle padrone di casa e poi allo scadere, hanno visto sfumare anche la chance di un pareggio. Al triplice fischio il risultato è 3 a 2 per le svedesi.

Neanche il tempo di partire e la Nazionale ha trovato subito la rete del vantaggio con Severini, le svedesi hanno cercato di reagire immediatamente ma senza produrre molto. Un primo tempo vivace, con ritmi alti in cui le due formazioni si sono affrontate a viso aperto. Alla ripresa succede di tutto, Asslani trova il gol dell’1 a 1 e poi la Svezia ha l’occasione per il raddoppio dal dischetto. Angeldahl si presenta dagli undici metri, ma Giuliani non si lascia sorprendere e respinge. A un quarto d’ora dalla fine, la centrocampista svedese trova la rete del vantaggio riscattando il penalty. Una gioia che dura poco perché all’84° Cambiaghi riporta il risultato in pari sul 2 a 2, ma sul finale un tocco involontario di Oliviero porta il direttore di gara a assegnare il secondo rigore in favore della squadra del ct Gerhardsson. Si presenta Rolfo che a tu per tu con Giuliani non sbaglia e regala la vittoria alle sue compagne.

