Tokyo 2021, Bach (Presidente CIO): "Cerimonia d'apertura prevista per il 21 luglio"

"La cerimonia d'apertura è prevista il 21 luglio". Così Thomas Bach ha scacciato gli scetticismi sui prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Durante l'evento per l'anniversario di Tuttosport e Corriere dello Sport, il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale ha spiegato: "Confermo ciò che sta succedendo, anche in un momemto del genere si possono organizzare sport ed eventi sportivi. I test rapidi sono sempre più efficaci e applicabili, siamo quasi pronti anche per l’ultima fase dei vaccini. Per questo siamo fiduciosi. Potremo organizzare con successo le Olimpiadi il prossimo anno, la prossima estate, a Tokyo. Il Giappone si sta impegnando, siamo molto fiduciosi che si possano iniziare i giochi in quella data".

LA LETTERA A SPADAFORA - Riguardo la lettera inviata al Ministro dello Sport italiano sulla riforma in atto, Bach ha detto: "Noi abbiamo esposto le nostre posizioni in modo molto preciso. Lo abbiamo fatto anche in una lettera al Ministro dello Sport italiano e non abbiamo ricevuto risposta. D'altro canto il Coni ci ha chiesto di aspettare e di concedere al Governo italiano l'occasione di raggiungere una soluzione pragmatica. Per questo abbiamo sospeso ogni discussione e stiamo aspettando di vedere quello che succederà tra Coni e Governo”.