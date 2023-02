Verona-Lazio, Sogliano: "Servirà una grande partita per portare punti a casa"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Negli istanti antecedenti il fischio d'inizio di Verona-Lazio ai microfoni di Dazn è intervenuto il direttore sportivo dei veneti Sean Sogliano. Ecco le sue dichiarazioni sulla sfida contro i capitolini: "Prima di ogni partita c’è sempre tensione. Veniamo da un momento difficile, bisognerà fare un grande partita per portare a casa un buon risultato contro una formazione come la Lazio. La squadra ha trovato l’orgoglio di lottare per raggiungere un obiettivo non semplice da raggiungere".