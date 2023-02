FORMELLO - Lazio, emergenza a sorpresa: out Milinkovic e Zaccagni, chance Gila

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Pedro out, si è aggiunto Milinkovic alla lista degli assenti con il Cluj. Non solo: anche Zaccagni non partirà per la Romania, colpito da un virus intestinale come il Sergente. Stamattina ha saltato la rifinitura a sorpresa. La Lazio affronterà il ritorno senza l’attaccante spagnolo (frattura al naso), il serbo (ancora non ha risolto l’attacco gastrointestinale), l’ex Verona (stesso motivo), più Romagnoli e Radu (entrambi ai box per infortuni muscolari, il romeno non è comunque in lista). Sarri in emergenza, dovrà rinunciare pure a Patric per squalifica, pagherà il rosso rimediato all’andata. In difesa, quindi, spazio a Gila al fianco di Casale: faranno coppia al centro del reparto, non ci sono altre scelte. Sulle fasce sono aumentati i dubbi: Lazzari sembrava destinato sicuramente al rilancio, non è più così scontato viste le assenze offensive e il probabile impiego di Romero sulla destra nel tridente. Marusic potrebbe garantire maggiore copertura. Nulla va escluso: i due potrebbero giocare insieme con il montenegrino spostato dalla parte opposta. Le prove della vigilia, comunque, segnalano in vantaggio Hysaj sulla fascia mancina. Senza dimenticare Pellegrini, alla ricerca del debutto.

EMERGENZA. Tra i pali ci sarà Maximiano, già impiegato nella gara all’Olimpico. Esistono punti interrogativi a centrocampo. Luis Alberto verso la conferma, il suo utilizzo potrebbe spingere Sarri a scegliere Cataldi in regia per Marcos Antonio, uscito dopo soli 15 minuti giovedì scorso. Anche il brasiliano ha accusato problemi intestinali (leggeri) a inizio settimana, ma ha recuperato dopo una sola seduta di riposo. Vecino e Basic si giocano il posto da mezzala destra: il croato nelle esercitazioni tattiche si è mosso da quella parte come alternativa a Vecino. Davanti sono rimasti in quattro: favorito Romero su Cancellieri per chiudere l’attacco con Immobile e Felipe Anderson, spostato a sinistra per esigenza. Viste le tante defezioni sono stati aggregati i Primavera Ruggeri (difensore centrale) e Floriani Mussolini (terzino-esterno). Il terzo portiere sarà Renzetti e non Adamonis.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Romero, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Provedel, Renzetti, Marusic, Ruggeri, Pellegrini, Floriani Mussolini, Marcos Antonio, Basic, Bertini, Cancellieri. All.: Sarri.