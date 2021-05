UFFICIALE - Lazio, Luiz Felipe torna in lista: ecco chi gli ha fatto posto

Era nell'aria già da giorni. Il rientro graduale in gruppo è avvenuto con successo per Luiz Felipe, tornato in questa settimana a svolgere al completo le sedute di allenamento con il resto della squadra. Il centrale italobrasiliano, come comunicato dalla Lazio in una nota ufficiale, torna nella lista dei 25 calciatori prendendo il posto di Wesley Hoedt. Inzaghi potrà dunque contare per il rush finale di stagione anche sul difensore diventato un perno della difesa della Lazio nelle ultime stagioni. Questa la nota del club: "La S.S. Lazio rende noto l’inserimento all’interno della lista Serie A del calciatore Luiz Felipe Ramos Marchi in sostituzione di Wesley Hoedt".