Lazio | Luis Alberto affaticato, Sarri incrocia le dita: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è pronta a rituffarsi nel campionato dopo l'eliminazione in Champions contro il Bayern. Sarri proverà a tenere compatto il gruppo e fare una buona prova contro l'Udinese per tentare di risalire in classifica. Per ottenere un buon risultato contro i friulani avrà bisogno degli uomini migliori al netto di infortuni e squalifiche. Uno dei perni della Lazio è Luis Alberto, il Mago come riporta il Corriere dello Sport è un po' affaticato e ieri è rimasto a riposo non svolgendo la partitella con i compagni. In casa Lazio si analizzerà la situazione con calma e se non ci fossero rischi particolari Luis Alberto sarà nell'undici di Sarri. Il tecnico biancoceleste spera di poter contare sul dieci spagnolo affinché possa aiutare la squadra a conquistare i tre punti contro l'Udinese che sono fondamentali per la risalita in campionato. Luis Alberto dovrebbe rispondere presente ed essere in campo e comporre il terzetto insieme a Cataldi e Vecino.

