Lazio, Tudor rilancia Isaksen ma in una posizione inedita: le ultime

RASSEGNA STAMPA- La Lazio stasera alle 20:45 riceve l'Hellas Verona. I biancocelesti, dopo le due vittorie in campionato con Salernitana e Genoa proveranno a centrare il terzo successo consecutivo. Per l'occasione, Tudor ha deciso di rilanciare Isaksen. L'esterno danese in questo mese e mezzo con il tecnico croato ha trovato poco spazio, ma questa sera, come riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. Il classe 2001 avrà una bella chance per convincere Tudor, ma l'aspetto curioso è la posizione che andrà ad occupare in campo: esterno di destra a tutta fascia, con Marusic sulla corsia opposta.

Il danese, come riporta il quotidiano sportivo romano, rimasto in panchina nelle ultime due gare, verrà lanciato in questa posizione inedita, data l'indisponibilità di Lazzari e Zaccagni che torna in panchina, dopo un lungo stop.Tudor ha deciso di mettere Isaksen come detto a tutta fascia sulla corsia di destra per sfruttare le sue doti di corsa e progressione molto utili sulla corsia e, perché no, capire se il giocatore possa o meno ricoprire questo ruolo in futuro.

