Lazio, obiettivo Europa League: la situazione a tre giornate dalla fine del campionato

RASSEGNA STAMPA - Obiettivo chiudere al meglio la stagione con la qualificazione in Europa League. Il pareggio contro il Monza ha di fatto ridotto al lumicino le speranze di qualificazione in Champions con Roma e Atalanta, che ha una gara in meno, a 60 punti.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport c'è da blindare il settimo posto e da tenere lontane Napoli e Fiorentina per non rischiare di scivolare in Conference League. La squadra di Tudor ha sulla carta un calendario più semplice delle altre anche se le sfide con Empoli e Sassuolo, che hanno ancora chance di salvezza, saranno tutt'altro che semplici da portare a casa così come l'ultima con l'Inter che vorrà chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi dopo la vittoria del titolo.

La Lazio è in vantaggio con gli scontri diretti sul Napoli, salito a quota 51 dopo il pareggio contro l'Udinese, mentre è alla pari con la Fiorentina (50). La classifica, in caso di arrivo a pari punti, verrebbe stabilita dalla differenza reti generale del campionato considerando poi che la viola e la Dea recupereranno la gara in meno a campionato finito. La squadra di Italiano vincendone quattro arriverebbe a quota 62 punti, ma ha anche lo scontro diretto con il Napoli, Calzona con tre vittorie chiuderebbe a 60. Al momento alla Lazio servirebbero 7 punti nelle ultime tre per non farsi raggiungere e chiudere con la qualificazione in Europa League.