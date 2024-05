Lazio, quale futuro per Mandas? Aspetta il rinnovo, ma il Manchester City...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Si è giocato bene le sue carte, Christos Mandas. Doveva rimanere un anno in Grecia, poi è stato fatto sbarcare comunque nella Capitale per fare il terzo portiere. In poco tempo è diventato il secondo scavalcando Sepe nelle gerarchie e affrontando all'esordio un derby di Coppa Italia (vinto 1-0). Adesso il Manchester City, a caccia di un giovane promettente per l'under 23, ha messo gli occhi su di lui.

Il greco però aspetta il rinnovo con la Lazio. Nei giorni scorsi l'ha detto anche il suo agente, Diego Tavano, ai microfoni di TMW al Gran Galà del calcio: "Vediamo, ci sono anche interessamenti dall’estero, ne parleremo con la Lazio. Incontrarsi per un rinnovo credo sia naturale, non penso Lotito voglia tirarsi indietro". Come riporta Il Corriere dello Sport, presto la dirigenza biancoceleste potrebbe organizzare un incontro per il prolungamento del contratto del classe 2001.

Attualmente Mandas è in scadenza nel 2028 e guadagna 200mila euro. Da marzo ha sostituito Provedel dopo il suo infortunio alla caviglia contro l'Udinese. Con ogni probabilità, a meno di offerte irrinunciabili dall'Inghilterra, rimarrà a fare il secondo nella Capitale. Intanto tutti aspettano la decisione di Tudor per la sfida contro l'Empoli: ancora non è chiaro se in porta andrà di nuovo il greco o tornerà l'ex Spezia, rientrato in panchina solo a Monza. Gli ultimi allenamenti saranno decisivi.