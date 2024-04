Serie A, anche il sesto posto può valere la Champions: tutte le combinazioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo le cinque squadre in Champions "conquistate" dall'Italia, un altro interrogativo è d'obbligo: quante squadre si qualificherebbero per la competizione più importante nel caso in cui Roma o Atalanta vincessero l’Europa League finendo in una posizione che tramite il campionato garantirebbe loro già il pass Champions? La risposta è sei, spiega il Corriere dello Sport. Il posto extra che l’Italia ha già matematicamente conquistato davanti a Germania, Inghilterra e Francia si aggiungerà solamente a giochi chiusi ed è una sorta di diritto intoccabile acquisito per meriti sportivi. Ma se uno tra De Rossi e Gasperini dovesse tornare a casa con il trofeo da Dublino, il 22 maggio, chiudendo la Serie A al 5° posto, andrebbe ad aggiungersi al poker di squadre in testa ma permetterebbe pure alla sesta di qualificarsi. In altre parole, l'Italia potrebbe trovarsi con questo bottino: quattro posti per il campionato, uno per la detentrice dell'Europa League e uno grazie al ranking Uefa.

COMBINAZIONI - In linea generale la tavola è apparecchiata per otto, con due combinazioni possibili. La prima: con la 6ª in Champions l'Italia avrebbe solamente una squadra in Europa League e un’altra in Conference. La seconda: con 5 in Champions la suddivisione resterebbe 5+2+1, il totale fa sempre 8. La Serie A può aggiungere altri due club grazie a degli "incastri" particolari: arriverebbe a 10 se due italiane vincessero Europa League e Conference piazzandosi entrambe dall'ottavo posto in giù. Toccherebbe invece quota 9 se la Fiorentina conquistasse la Conference restando fuori dalla top 8. Infine se la Viola terminasse 8ª e conquistasse il suo trofeo entrerebbe in Europa League, aggiungendosi alle altre qualificate, ma l’Italia non avrebbe rappresentanti nella terza coppa del 2024-25.

