Bruges, De Ketelaere: "Lazio? Anche all'andata potevamo batterli"

Mentre la Lazio pareggia in Germania, il Bruges si sbarazza 3-0 dello Zenit e può ancora sperare in un posto agli ottavi. La squadra belga è obbligata a vincere martedì prossimo contro i biancocelesti di Inzaghi. Charles De Ketelaere, autore del gol che ha aperto le danze, ha parlato di questo ed altro sul sito ufficiale della società: "Sul primo gol la palla mi è caduta in piedi e l'ho calciata bene. Un traguardo importante, ne sono molto contento. Adesso devo ancora segnare contro le altre squadre, a partire dalla prossima settimana. Giocheremo l'ultima partita del girone contro la Lazio. Dobbiamo andare a Roma con fiducia. Qui in casa avremmo potuto batterli. Daremo tutto. "

