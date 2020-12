Borussia Dortmund-Lazio e i folli dubbi sul rigore: su Milinkovic è fallo netto

La Lazio pareggia a Dortmund, gioca una partita importante, domina il secondo tempo e meriterebbe la vittoria per quanto creato e prodotto, ma per Fanpage.it è bene sottolineare come il rigore che Immobile trasforma nell’1-1 nasca da un fallo inesistente di Schulz su Milinkovic-Savic. Peccato che l’articolo si fondi su un assunto clamorosamente sbagliato. Secondo l’autore, infatti, “Schulz non tocca Milinkovic che si lascia cadere”. Si stenta a credere a ciò che si legge. Il difensore del Borussia colpisce in pieno Milinkovic che aveva anticipato l’avversario ed era quindi in possesso del pallone. Un rigore solare quello assegnato alla Lazio e su cui inizialmente Matheu Lahoz aveva sorvolato, richiamato probabilmente poi dall’assistente e non dal VAR che non è mai intervenuto nell’azione. A differenza di quanto si dice nel pezzo di Fanpage che sottlinea poi le proteste dei tedeschi e prende in esame un video che analizza l'episodio solo da una prospettiva e rilanciato dai tifosi del Dortmund sui social. Il sito si sofferma sull’episodio del rigore in favore della Lazio, ma tralascia invece quello del gol del vantaggio del Borussia Dortmund propiziato da una posizione di evidente fuorigioco di Reus che, sull’assist di Hazard, prima prova a intervenire sul pallone, poi si ferma per far passare Guerreiro e ostacola l’intervento di Patric. Quello sì che era un gol irregolare. Comprensibili le lamentele del Borussia e di Favre, che dopo la batsota dell'andata, s'è visto schiacciare in casa e preferisce allora concentrarsi sul penalty assegnato alla Lazio; meno le osservazioni di alcuni media italiani...