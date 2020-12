Tra Borussia Dortmund e Lazio termina 1 a 1, la rete biancoceleste non poteva che portare la firma di Immobile. Ai microfoni di Sky ha parlato Costacurta: "Ho visto poche punte centrali migliorate come Ciro negli ultimi 4 anni. Sta facendo benissimo. Gli manca solo da migliorare in Nazionale, Può essere la carta vincente di Mancini agli europei".