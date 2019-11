Milan - Lazio, Lotito torna in trasferta: il presidente è a San Siro

Sono passati sette mesi esatti dall'ultima trasferta biancoceleste del presidente Claudio Lotito: Spal - Lazio 1-0 del 3 aprile scorso, non propriamente un ricordo positivo. Il patron incappò in una sfortunata sconfitta solo tre giorni dopo aver assistito alla vittoria di San Siro contro l'Inter, ora è tempo di riequilibrare il karma. E si riparte proprio da lì, da quel Meazza da violare nuovamente. Il presidente Lotito, infatti, è presente sugli spalti per assistere a Milan - Lazio di questa sera. Prima la partita, poi il consiglio di Lega in programma per domani proprio a Milano. Due piccioni con una fava per il patron, che sarà bramoso di rivedere una squadra corsara come quella di sette mesi...e tre giorni fa.