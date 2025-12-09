Lazio, ansia per Isaksen: quando sosterrà gli esami strumentali
RASSEGNA STAMPA - A Formello non c’è tregua sulla fascia destra, neanche il tempo di riabbracciare Cancellieri che arriva lo stop di Isaksen. L’esterno danese, uscito all’intervallo di Lazio-Bologna, ora è in dubbio per la sfida con il Parma. In queste ore verrà sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità del fastidio agli adduttori, nella speranza di che non si tratti di un nuovo problema muscolare.
Per Isaksen sarebbe un colpo pesante: era reduce da otto gare consecutive da titolare in campionato, nove considerando anche la parentesi post-panchina con Roma e Genoa. Sarri, dopo la partita, aveva mostrato un cauto ottimismo sperando di riaverlo in settimana, ma, come riporta il Corriere dello Sport, ieri era più prudente perché si teme uno stiramento da una ventina di giorni, che farebbe slittare il suo ritorno direttamente a gennaio, proprio ora che si stava rilanciando dopo un’estate complicata.
Fortunatamente Cancellieri è rientrato con una settimana di anticipo e Sarri lo utilizzerà senz'altro nella trasferta di Parma, che Matteo affronterà da ex.