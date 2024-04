Lazio, da Vecino a Kamada: tutti i nodi da sciogliere in estate

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un finale di stagione tutto da scrivere, poi sarà rivoluzione. La Lazio vive il presente ma con uno sguardo a quello che sarà il futuro a partire dalla prossima sessione di calciomercato che potrebbe in parte rivoluzionare la squadra a disposizione di Igor Tudor.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sono almeno sette i calciatori che potrebbero salutare a giugno. Tra di loro valutazioni importanti si faranno su Luis Alberto e Ciro Immobile: lo spagnolo vuole prima capire quanto spazio avrà con Tudor e così come per Immobile l'Arabia è dietro l'angolo anche se il Mago non ha mai fatto mistero di voler tornare proprio in Spagna.

In bilico ci sono anche Pedro, che potrebbe salutare a fine stagione, così come Felipe Anderson in scadenza di contratto, e Kamada il cui futuro dipenderà certamente da questi ultimi mesi di campionato. Da valutare anche la situazione di Hysaj, che potrebbe trovare poco spazio con Tudor, e anche di Vecino a un passo dal Galatasaray lo scorso anno e rimasto alla Lazio grazie a Sarri.