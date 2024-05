Luis Alberto, la Lazio se lo gode: resta il migliore nonostante le polemiche

RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto, fonte di polemiche e di giocate. Nonostante le dichiarazioni rilasciate nel post gara di Lazio-Salernitana, sbottando all’improvviso e spiazzando tutti, si è dimostrato ancora una volta risolutivo e fondamentale. La sua polemica non ha intaccato il suo modo di stare in campo e le sue performance nelle ultime gare ne sono la prova. Gol decisivo a Marassi, due suggerimenti per Castellanos in Coppa Italia al ritorno e poi il passaggio vincente per Zaccagni contro il Verona. Ora, anche a Monza, servono i suoi colpi per risalire la classifica. Il suo impegno, sottolinea Il Corriere dello Sport, è rimasto invariato, anzi. Addirittura migliorato con Tudor. I numeri sono dalla sua, si conferma come miglior assist-man della Serie A: 62 passaggi vincenti, nessuno più di lui in campionato. Dietro allo spagnolo ci sono: Berardi (56), Candreva (53), Calhanoglu (52), Papu Gomez (49), Insigne (48), Dybala (45) e Milinkovic (45). Il suo futuro, al momento, è indecifrabile, se ne parlerà una volta finita la stagione con Fabiani e il presidente che sperano di convincerlo a restare. Nel frattempo però, la squadra si gode il suo momento di forma.

