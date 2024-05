Lazio, incontro Lotito - Luis Alberto a fine stagione: l'Arabia chiama...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'ultimo regalo di Luis Alberto è la qualificazione in Champions League. Anche se poi andrà davvero via a fine anno, non ha intenzione di mollare nel finale di stagione. Dal suo sfogo contro la Salernitana gli è stata tolta la fascia da capitano, ma ha trascinato la Lazio con quattro assist e un gol nelle ultime quattro partite. Numeri da urlo: non era così decisivo in tre partite consecutive dal 2020.

Nonostante la linea del nuovo corso, fatta di muscoli e di tanta corsa (non proprio il gioco dello spagnolo), anche Tudor si sta aggrappando a Luis Alberto. La speranza è quella di riuscire ad agguantare il quinto posto (o forse il sesto) e che il Mago possa avere qualche ripensamento sul suo futuro. Come riportato da Il Messaggero, il numero 10 e il presidente Lotito si sono dati appuntamento dopo il 26 maggio (a fine campionato) per parlare del da farsi.

Al momento Luis Alberto sembra ancora sicuro dell'addio. In caso di cessione, il 20% dovrà essere riconosciuto al Liverpool da cui era stato acquistato nel 2016 per cinque milioni di euro. I rumors spingono Siviglia e Marsiglia, ma è forte anche la candidatura del Qatar che sembra disposto ad accontentare il club laziale. L'Al Duhail e non solo sarebbero pronti a offrire a Lotito circa 10/15 milioni, più quelli risparmiati poi sull'ingaggio (4 milioni fino al 2027, con opzione al 2028). In totale sarebbero tagliati, come scrive il quotidiano, 25/27 milioni lordi a bilancio, utili per trovare un sostituto.