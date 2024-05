Calciomercato Lazio | Kamada, tra rinnovo e Crystal Palace: Fabiani fa chiarezza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Kamada verrà definito nel giro di pochi giorni. Il centrocampista giapponese entro il 30 maggio dovrà decidere se applicare la clausola per il rinnovo automatico, oppure lasciar scadere il contratto in essere e svincolarsi dalla Lazio. Una scelta che fino a qualche giorno fa sembrava scontata, ma che nelle ultime ore potrebbe essere tornata in bilico. Il giocatore, infatti, starebbe prendendo tempo per ottenere dalla società un aumento del contratto che si aggirerebbe intorno ai 3,5 milioni di euro.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, alle spalle di questo cambio di programma ci sarebbe l'inserimento del Crystal Palace, club inglese allenato dal suo ex allenatore, ai tempi dell'Eintracht Francoforte, Gasner. Il club di Premier League avrebbe già allacciato i contatti con il calciatore biancoceleste, promettendogli un ingaggio pari a quello richiesto in queste ore dal numero sei alla società capitolina.

Per provare a fare chiarezza, in tal senso, è intervenuto ai microfoni del quotidiano il direttore sportivo Angelo Fabiani: "Non deve dirci nulla in anticipo, ma esercitare la sua opzione triennale il 30 maggio. L'entourage ci ha assicurato che resterà al 100% ma non possiamo sapere se cambierà idea all'ultimo. Attendiamo".