Giudice Sportivo, una squalifica in casa Lazio: il comunicato

Come di consueto, anche al termine della trentasettesima giornata, il Giudice Sportivo ha pubblicato sul sito ufficiale della Lega di Serie A le sentenze dell'ultimo turno di campionato. Tra le decisioni applicate l'unica in casa Lazio è la conferma della squalifica di una giornata per Nicolò Casale. Il centrale, ammonito durante la sfida contro l'Inter "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", era in diffida e salterà l'ultima gara contro il Sassuolo, in programma il 26 maggio alle 20.45. Una partita alla quale non prenderà parte neanche Matheus Henrique. Il centrocampista dei neroverdi è stato espulso per "doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara".