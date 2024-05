Inter, Lautaro si sbilancia: "Rinnovo? Ecco cosa manca"

WEBTV INTER - LAZIO, IL SETTORE OSPITI SPINGE PER L'EUROPA: IL DATO AGGIORNATO SUI BIGLIETTI Inter - Lazio, Inzaghi contro Tudor. Manca davvero poco al big match in programma domenica alle 18.00 al Meazza. Per i biancocelesti sarà difficile battere la forza della squadra che ha da pena agguantato lo scudetto, ma non sarà impossibile. Davanti avranno... Inter - Lazio, Inzaghi contro Tudor. Manca davvero poco al big match in programma domenica alle 18.00 al Meazza. Per i biancocelesti sarà difficile battere la forza della squadra che ha da pena agguantato lo scudetto, ma non sarà impossibile. Davanti avranno... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | FABRIZIO ROMANO SU SANCHEZ: "STA RICEVENDO MOLTE OFFERTE..." È ancora tutto da definire il futuro di Alexis Sanchez. Con ogni probabilità lascerà l'Inter a parametro zero a giugno, visto anche l'ingaggio di Mehdi Taremi da parte della società nerazzurra. Nelle ultime settimane aveva anche preso... È ancora tutto da definire il futuro di Alexis Sanchez. Con ogni probabilità lascerà l'Inter a parametro zero a giugno, visto anche l'ingaggio di Mehdi Taremi da parte della società nerazzurra. Nelle ultime settimane aveva anche preso...