Immobile, prove di permanenza: vuole tornare al centro della Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un altro grande punto interrogativo della Lazio del futuro è quello legato a Ciro Immobile. Nell'ultimo periodo ha visto veramente poco il campo, complice un problema al ginocchio e la crescita di Castellanos. Contro il Verona non ha gradito il suo ingresso nel finale: vuole essere di nuovo protagonista, per questo si sta allenando con grande intensità per ritrovare quanto prima il gol.

Come riportato da La Repubblica, il capitano biancoceleste ha messo da parte quel malessere e quel brutto periodo che ha vissuto tra insulti social e per strada. In quel momento si è anche convinto dell'addio, nonostante un contratto fino al 2026 da 4,2 milioni a stagione. Adesso però è pronto di nuovo a giocarsi il posto da titolare con il Taty in questo finale di stagione.

Il pensiero di Immobile ora è piuttosto chiaro: "Io resto qui", scrive il quotidiano. L'obiettivo è riguadagnarsi la fiducia del tecnico e del suo popolo anche per la prossima stagione. È chiaro però che saranno determinanti, e verranno prese in considerazione, le eventuali offerte che arriveranno in estate in sede di mercato. Circa un anno fa ci aveva già provato l'Arabia Saudita a portarlo via dalla Capitale, senza successo.