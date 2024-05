Lazio, Guendouzi fa pace con Tudor: il suo futuro però rimane incerto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Matteo Guendouzi è tornato al centro della Lazio. Si era aggiunto anche il suo disappunto all'uscita 'estemporanea' di Luis Alberto e all'annuncio dell'addio di Felipe Anderson. Con Tudor, però, c'è stato un chiarimento e la successiva tregua, firmata per il bene del finale di stagione. Ogni altro discorso verrà riaffrontato a fine campionato.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Guendouzi ora vuole pensare solo al campo: punta a strappare una convocazione per l'Europeo con la Francia. A marzo è tornato in Nazionale al posto dell’infortunato Griezmann, avrà una chance solo se manterrà alto il livello nelle ultime partite. Ha pagato lo stop tra Salernitana e Genoa, salvo poi tornare a brillare contro Juventus e Verona. Tudor per la prima volta l'ha associato a Kamada: si completano. Il francese recupera palloni, il giapponese li pulisce e li smista.

Sulla permanenza di Guendouzi, però, rimane ancora qualche dubbio, nonostante sia scattato il riscatto dal Marsiglia. Lotito verserà 12 milioni di euro (1 di prestito è già stato pagato) per acquistarlo, sono previsti anche 5 milioni di bonus. Se chiederà la cessione per incompatibilità con il tecnico croato, allora si andrà sul mercato a cercare un nuovo centrocampista. Il club però per lasciarlo partire chiede 30 milioni. Ora comunque la cosa più importante rimane il finale di stagione con la Lazio, poi si sistemeranno i conti.