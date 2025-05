Lazio, i convocati di Baroni per la Juve: la decisione su Nuno Tavares

TUTTOmercatoWEB.com

A poche ore dal fischio d'inizio della partita tra la Lazio e la Juve, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma alle ore 18.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per la sfida, tra i quali non risultano il lungodegente Patric, lo squalificato Hysaj e Nuno Tavares. Il terzino portoghese, infatti, non essendo al top della forma non sarà tra i giocatori presenti in panchina in occasione del match di questa sera, per il quale Baroni ha però recuperato Lazzari e Marusic.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.