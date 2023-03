Lazio, premio derby per Zaccagni: contratto rinnovato e nuovo stipendio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Una settimana gloriosa per Mattia Zaccagni, macchiata solo dalla non convocazione in Nazionale. L'attaccante della Lazio non è stato chiamato da Mancini per le gare di qualificazione a Euro 2024. Poco male per Sarri che lo potrà avere tutto per sé e continuare a malleare. L'allenatore ha avuto un forte impatto sul giocatore facendolo diventare anche goleador: non ha mai segnato così tanto (9 gol) in campionato. La rete contro la Roma la ciliegina sulla torta. La società lo ha voluto premiare col rinnovo di contratto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei è stato raggiunto l'accordo per il prolungamento fino al 2027 con annesso adeguamento dello stipendio (da 1.8 a 3 milioni di euro a stagione, bonus compresi). A breve arriverà l'ufficialità per il giusto riconoscimento all'uomo derby.