Lazio, ritiro ad Auronzo e non solo: amichevole in Germania

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha ufficializzato le date del ritiro ad Auronzo di Cadore. Dodici giorni in Veneto per preparare la stagione che dall'11 al 22 luglio vedrà protagonisti Immobile e compagni. Tudor ha spinto affinché il ritiro non fosse lunghissimo e per preparare la nuova stagione a Formello. Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarebbe stata programmata anche un'amichevole. Per fine luglio, infatti, è in ballo un test contro l’Hansa Rostock in Germania, squadra che milita nella B tedesca e attualmente è vicina alla retrocessione in C.