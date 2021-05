Lazio, Acerbi a Immobile: “Il bacio era per me?”. E Jessica replica... - FOTO

Ciro Immobile e Francesco Acerbi, la storia d'amore continua. Tra il bomber e il difensore della Lazio c'è un grandissimo legame consolidato dal match di oggi in cui la Lazio ha superato il Genoa 4-3. Dopo il gol su rigore, il numero 17 biancoceleste ha esultato con i soliti baci rivolti alla videocamera diretti a sua moglie Jessica e ai suoi figli. Ma Ace non ci sta. L'ex Sassuolo, oggi in tribuna causa squalifica, ha pubblicato sui social la foto dell'esultanza del suo compagno scrivendo: "Il bacio era per me?". Prontamente è arrivata la risposta di Jessica che si tiene stretto il suo Ciro e replica: "Non credo proprio".