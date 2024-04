Lazio, Zaccagni 'torna a volare': "Non c'era traiettoria migliore per..." - FOTO

WEBTV LAZIO, ECCO LA MAGLIA CELEBRATIVA: "LA STORIA SI VESTE DI NUOVO" - FOTO&VIDEO Finalmente ci siamo, dopo i primi dettagli svelati in questi giorni ecco finalmente la maglia per celebrare i 50anni dal primo Scudetto della Lazio. Una divisa celeste chiaro con il colletto a V bianco che ricorda quella indossata da Wilson e compagni nella magica stagione... Finalmente ci siamo, dopo i primi dettagli svelati in questi giorni ecco finalmente la maglia per celebrare i 50anni dal primo Scudetto della Lazio. Una divisa celeste chiaro con il colletto a V bianco che ricorda quella indossata da Wilson e compagni nella magica stagione... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA TURCHIA: “DUE GIOCATORI DEL FENERBAHCE NEL MIRINO” La Lazio guarda in casa Fenerbahce per il futuro. Sarebbero due i profili tenuti d'occhio dal club biancoceleste, che in estate cercherà dei rinforzi per il nuovo corso di Igor Tudor. Si tratta di İrfan Kahveci, come scrive il portale turco Takvim.com, e... La Lazio guarda in casa Fenerbahce per il futuro. Sarebbero due i profili tenuti d'occhio dal club biancoceleste, che in estate cercherà dei rinforzi per il nuovo corso di Igor Tudor. Si tratta di İrfan Kahveci, come scrive il portale turco Takvim.com, e...