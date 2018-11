Lazio, Patric ringrazia i bambini: "Che gioia trascorrere il tempo con voi!" - FOTO

Sono tanti i bambini che crescono con il desiderio di diventare grandi calciatori. C’è chi questo sogno lo ha realizzato, come Patric. Ne ha fatta di strada lo spagnolo, fino a diventare un’importante pedina della Lazio. Oggi, grazie all’iniziativa ‘Lazio nelle scuole’, ha potuto condividere i valori dello sport proprio con i più piccoli, rispondendo a tante domande e curiosità. Su Instagram ha sottolineato il piacere di poter partecipare a questi incontri: “E’ sempre una gioia trascorrere giornate così belle ed emozionanti. Emozioni vere, che vengono da esseri più sinceri e innocenti come i bambini”. Patric continua la sua crescita, non solo sportiva.