Calciomercato | Avventura all'Olympiakos per un ex Lazio: i dettagli

Ultime ore frenetiche. Nella fessura delle porte del calciomercato di gennaio, in Serie A sono molti i movimenti. L'ultimo riguarda quello dell'ex Lazio, Jovane Cabral, in prestito per sei mesi nel club capitolino al primo anno di Sarri. Come riporta Fabrizio Romano, l'Olympiakos, società greca, è vicino all'acquisto dell'attaccante, ora in prestito alla Salernitana e anche a quello di Rúben Vezo del Levante.

