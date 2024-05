Calciomercato Lazio | Cardone: "Sarri può portare Luis Alberto al Siviglia!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Luis Alberto è tutto da scrivere. Il centrocampista spagnolo è di nuovo al centro delle polemiche dopo l'esclusione dai convocati per la partita di ieri contro l'Empoli, a causa di una presunta discussione in allenamento con il tecnico Igor Tudor. Le ultime partite in biancoceleste del numero 10 rischiano così di essere condizionate da nuovi sviluppi extra campo che, a meno di un recupero del rapporto per questo mini rush finale, rischiano di tenerlo fuori anche per Inter e Sassuolo.

La sua volontà, d'altronde, è nota dalla partita contro la Salernitana. Il Mago, dopo la vittoria per 4-1, ha espresso pubblicamente la volontà di andar via, arrivando addirittura a chiedere la rescissione del contratto. Il suo sogno sarebbe quello di far ritorno in Spagna, con Siviglia e Cadice come destinazioni preferite. In tal senso, secondo quanto rivela il giornalista di Repubblica, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei, il suo destino potrebbe incrociarsi nuovamente con l'ex allenatore laziale Maurizio Sarri:

"So che Sarri ha una richiesta dal Siviglia che sta tenendo in considerazione, magari ci potrebbe essere un incastro con Luis Alberto stesso".