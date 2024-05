Calciomercato Lazio, Fabiani si muove per due attaccanti della Salernitana: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si sta muovendo in orbita calciomercato, soprattutto dopo l'arrivo e le richieste di Igor Tudor. Alla società biancoceleste piacciono Tchaouna e Dia, entrambi attaccanti della Salernitana. Per questo, come riporta Gianluca Di Marzio, presto saranno avviati i contatti per capire condizioni e fattibilità del doppio affare.

Entrambi i giocatori hanno le caratteristiche che piacciono a Tudor. Lo stesso Loum Tchaouna (classe 2003), ha collezionato trentadue presenze e sei reti (4 in campionato e 2 in Coppa Italia), l'ultima arrivata nella partita contro l'Atalanta.

Pubblicato il 9/05