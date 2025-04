Al Policlinico Tor Vergata è già Lazio-Roma. Mercoledì c'è il derby dei donatori

Il Derby nel calcio italiano è sempre una partita diversa dalle altre. A Roma lo è ancora di più. Nella settimana che precede Lazio-Roma il Policlinico Tor Vergata, grazie alla collaborazione del Roma Club aziendale, dell' Associazione Volontari PTV e dell' Associazione AB0 ha programmato di legare alla stracittadina un evento dedicato alla Donazione Sangue dal titolo “Io il derby ce l’ho nel sangue” che si svolgerà Mercoledì 9 aprile dalle ore 8 alle ore 17 presso la Medicina Trasfusionale, unita' diretta dal Prof. Francesco Buccisano, che si trova al piano terra del Policlinico Tor Vergata, in Viale Oxford 81. Un evento rivolto a tutti i cittadini ed in particolare ai giovani delle due tifoserie ai quali sarà proposta una sfida speciale. Al momento della donazione si potrà scegliere se assegnare un gol alla Lazio o uno alla Roma, ricevendo una maglia con i colori della propria squadra. A fine giornata sapremo chi avrà vinto il Derby al Policlinico Tor Vergata. Un goal per la cura, una vittoria per la salute, un gesto solidale per i nostri pazienti che hanno bisogno di tornare allo stadio con i propri cari. Tutti coloro i quali sono interessati sono invitati a prenotarsi ai numeri 06/20906194 – 20900596, oppure presentarsi direttamente.