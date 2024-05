Bayer Leverkusen, Frimpong tormenta la Roma: "Loro parlavano tanto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bayer Leverkusen elimina la Roma e vola in finale di Europa League dove affronterà l'Atalanta. Tra le fila dei tedeschi Jeremie Frimpong è stato uno dei protagonisti assoluti della gara di ritorno, sia per la grande prestazione offerta in campo che per gli screzi con i giocatori di De Rossi. La gioia dell'olandese è incontenibile e l'ha condivisa anche nel post partita ai microfoni di Tnt Sports. Queste le sue parole: "È una sensazione fantastica, soprattutto battere la Roma. Loro parlavano tanto… quindi sono contento che li abbiamo battuti".