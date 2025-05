Calciomercato | Greenwood vuole tornare in Premier: l'OM apre alla cessione, ma la clausola...

Mason Greenwood è uno dei grandi rimpianti di mercato per la Lazio. L'attaccante inglese è stato vicinissimo nell'agosto del 2023, ma il suo arrivo è sfumato per la chiusura anticipata della sessione estiva del calciomercato fissata alle 20. Alla fine il britannico è finito in prestito al Getafe dove si è rilanciato. In estate il passaggio all'OM che ha sborsato 31,6 milioni per portarlo in Francia.

L'ex United ha fatto un'ottima stagione con il Marsiglia, nonostante qualche mugugno delle ultime settimane. Mugugni che sarebbero riconducibili alla sua voglia di tornare in Inghilterra. Dopo due anni tra Spagna e Francia, Mason e la sua famiglia vorrebbero fare ritorno in Premier League. Ne è sicuro il The Sun che spiega, secondo una fonte vicina al calciatore, che il clima intorno a lui si sia rasserenato. Greenwood, infatti, era finito ai margini dopo la denuncia per maltrattamenti presentata dall'allora compagna Harriet Robson. Una situazione che i due si sono messi alle spalle ricostruendo un rapporto che li ha portati anche ad avere un figlio. L'inglese, quindi, sarebbe desideroso di tornare in patria dove il caso mediatico si sarebbe un po' sgonfiato e spera di tornare protagonista.

Secondo CaughtOffside , il Liverpool starebbe pensando a Mason Greenwood come possibile sostituto di Darwin Nunez. L'Olympique Marsiglia è aperta al dialogo, ma chiede almeno 70 milioni per far partire il giocatore. Il motivo? Il 50% della cessione, infatti, finirà nelle casse del Manchester United che ha mantenuto una percentuale di rivendita elevata. I transalipini sbaragliarono la concorrenza delle rivali in estate accontentando i Red Devils sia come costi (oltre 30 milioni) che come percentuale di rivendita (50%) superando la concorrenza di Lazio e Napoli che si fermarono a offerte più basse.

