Calciomercato Lazio, mercato prolungato di 10 giorni in Tuchia. Ora Fares...

Era prevista per questa sera la chiusura del calciomercato in Turchia, limitando notevolmente le possibilità di vedere Mohamed Fares in partenza verso un club tra l'Alanyaspor e l'Hatayspor, entrambi interessati al terzino. A causa, però, dei giorni di lutto nazionale per il tragico terremoto che ha coinvolto Turchia e Siria, la federazione turca, ottenuto l'ok della Fifa, ha annunciato che la scadenza del mercato sarà posticipata al 18 febbraio. Di seguito la nota ufficiale.

"In conformità con il regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, vincolante anche a livello nazionale; Il secondo periodo di trasferimento e tesseramento della stagione calcistica 2022-2023 per i calciatori professionisti è stato fissato tra il 12 gennaio 2023 e l'8 febbraio 2023, con un massimo di 28 giorni. Tuttavia, a causa della dichiarazione di lutto nazionale per eventi sismici nel nostro Paese e della decisione dello stato di emergenza in 10 province, la nostra federazione ha presentato domanda ufficiale alla FIFA il 06.02.2023 al fine di evitare eventuali negatività nel trasferimento e ha richiesto l'estensione del periodo di trasferimento in cui ci troviamo. Nelle trattative con la FIFA è stata ottenuta l'approvazione verbale per l'estensione di dieci giorni del periodo di trasferimento, e si è in attesa dell'iter di approvazione scritta".