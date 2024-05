Calciomercato Lazio | Occhi in Messico: sondato un ex del Real B

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio sonda Alvaro Fidalgo. Centrocampista spagnolo classe 1997, è cresciuto calcisticamente nel Real Madrid B con una parentesi in terza categoria prima del suo approdo in Messico, all’América. Ha collezionato 147 presenze in centro America, segnando 11 gol e rendendosi protagonista di ben 20 assist. Centrocampista molto tecnico che ama partire centrale, Fidalgo ha mostrato in carriera di avere un buon tiro da fuori e una discreta progressione palla al piede.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radiosei, c’è stata una richiesta d’informazioni anche da parte del Napoli, ma la Lazio è il club che s'è interessato per prima. La sua valutazione s’aggira intorno ai 10 milioni di euro. Le vie del mercato sono imperscrutabili, ma Fidalgo può diventare un’opzione concreta in estate: il giocatore è stato offerto.

