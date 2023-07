Calciomercato Lazio | Tuttosport sfonda Lotito: “Ricci, solo un bluff”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Doveva essere il giorno dell'incontro Lotito-Cairo per provare a chiudere la trattativa per Samuele Ricci. Non ci sono conferme su un faccia a faccia tra i due presidenti di Lazio e Torino, ma contatti sì. Lo rivela Tuttosport che in prima pagina lancia una vera e propria bomba contro il proprietario del club biancoceleste: "Ricci: bluff Lotito, stop Toro", questo il titolo. Il quotidiano torinese aggiunge: "Offerta al ribasso della Lazio: 15 milioni. Cairo non può che respingerla". Si vociferava che la Lazio potesse spingersi oltre i 20 milioni (bonus compresi), Lotito invece - secondo Tuttosport - non solo non ha rilanciato, anzi ha abbassato la posta rispetto ai 15+5 proposti giorni fa. E fanno eco le parole del presidente di qualche giorno fa ad Auronzo, riferite però a Zielinski: "Ha 29 anni, in scadenza di contratto, quanto lo paghi? Ho offerto 20 più bonus e hanno detto no. Ma ora l’offerta scende, perché se non me lo dai il primo giorno l’offerta scende". Solo rumors o effettivamente Lotito ha deciso di giocare al ribasso col Torino? La verità si andrà svelando nelle prossime ore. Certo è che Sarri è sempre più impaziente...